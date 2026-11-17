Az ápolók felmondása megrázta az Országos Baleseti Intézet intenzív osztályát: hétfőn 13 szakdolgozó adta be felmondását, a közvetlenül betegeket ellátó csapat csaknem fele. A HírTV-nek névtelenül nyilatkozó ápoló szerint már nyáron jelezték a bérkülönbségeket, a novemberre várt 20 százalékos béremelés mégis elmaradt. Az ápolási igazgatóság elutasító levelét követően döntöttek a távozás mellett. A HírTV korábban is beszámolt az egészségügyi bérek körüli elégedetlenségről.

Ápolók felmondása: ki pótolja a távozó szakdolgozókat?

A 13 ápoló felmondása nem jelent azonnali létszámvesztést: még tart a felmondási idő. A bérfeszültség a kórházban ugyanakkor megoldatlan. A vezetés elismeri, hogy indokolt a bérrendezés, és egyeztetéseket folytat; célja a biztonságos betegellátás fenntartása. A kérdés: ha az érintettek valóban távoznak, ki és milyen feltételekkel pótolja őket? A kórház közleményét a Telex is ismertette.