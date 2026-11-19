A hármas csúcs előtt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök külön is tárgyaltak egymással. A Kreml által közzétett videó szerint Trump arról beszélt a Putyinnal való megbeszélése előtt, hogy mivel régóta ismerik egymást és régóta jó kapcsolatban vannak, így nagy dolgokat vár ettől a külön tárgyalástól, és barátjaként emlegette Putyint – számolt be róla a Le Figaro.

A fórumon mindhárom vezető felszólalt, Hszi Csin-ping kínai elnök tartotta az első beszédet, aki a többpólusú világrend és a nemzetközi stabilitás mellett érvelt.

Trump és Hszi Csin-ping is külön találkozott, ezzel kapcsolatban az amerikai elnök beszédében előrevetített egy lehetséges témát. Az USA vezetője az amerikai technológiai cégeket igyekszik védeni azáltal, hogy elleneznek minden olyan kísérletet, amely globálisan szabályozni kívánja a mesterséges intelligenciát.

A nemzetközi lapok sokat foglalkoznak az Európai Unió meggyengülésével, amelynek ékes bizonyítéka, hogy a csúcstalálkozón Európa nem képviseltetheti magát. Vlagyimir Putyin is bírálta beszédében az Európai Uniót, amely szerinte rossz gazdaságpolitikát folytat, külön is kiemelve az országa ellen hozott szankciókat.



