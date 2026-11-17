A Tisza-kormány tudományos reformja ellen kutatói tiltakozás indult: az Akadémiai Dolgozók Fóruma Tanács Zoltán távozását követeli, a miniszter viszont vitatja a szervezet képviseleti felhatalmazását. Közben a bírói bérek miatt a Magyar Bírói Egyesület tiltakozik: szerintük a 2027-es tervezet tovább növelheti a bérkülönbségeket. Kapcsolódó HírTV-cikk.

Tisza-kormány: kutatók, bírák és újabb gyermekvédelmi vita

Az uniós jelentéstevő, Tineke Strik elismerte a Tisza-kormány reformjait, de további jogállamisági lépéseket sürgetett. A Martin-ügy újabb gyermekvédelmi vita tárgya: két tiszás képviselő nem tartotta gyermekvédelmi kérdésnek a 11 éves fiúval készült interjú ügyét, miközben a Fidesz új vizsgálatot kér. Mindezt M. Kovács Róbert vezetésével Dudás Zsolt, Szikra Levente és Hegedűs Barbara vitatja meg műsorunkban. Forrás: Index, Tineke Strik interjúja.