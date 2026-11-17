Magyar Péter parlamenti beszólásai miatt kedden már Forsthoffer Ágnes házelnök is közbeszólt. A miniszterelnök Németh Balázs esemény utáni tablettával kapcsolatos bekiabálására gúnyos megjegyzéssel válaszolt, amelyen a Tisza-frakció több tagja is nevetett. Forsthoffer ezt követően a sértő kifejezések mellőzésére szólította fel a kormányfőt. A vita eredetileg a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességének tervezett eltörléséről szólt. Kapcsolódó HírTV-tudósítás.

Magyar Péter beszólásai: a házelnök is figyelmeztette

A parlamenti szóváltás során Pócs János büfében tartózkodásával is élcelődött, Szűcs Gáborra ripacsként utalt, a Fidesz–KDNP politikusaira pedig a „béna helytartóitól” fordulatot használta. A politikai gúnyolódás újabb vitát váltott ki, a házelnök később valamennyi képviselőt a parlamenthez méltó hangnemre intette. A történtek ismét felvetik a kérdést: mikor szorítja háttérbe a személyeskedés az érdemi parlamenti vitát? Forrás: Index.