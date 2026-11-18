Ismét utcára vonultak a franciák, a belügyminisztérium adatai szerint országszerte legalább 146 ezren tiltakoztak, egyebek mellett a megélhetési válság miatt. Egy nantes-i középiskolánál a rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett.

Kedden volt a harmadik alkalom szeptember óta, hogy a szakszervezetek közszolgálati sztrájkot hirdettek. A munkavállalók továbbra is elégedetlenek a tervezett minimálbér emeléssel. A francia kormány a költségvetés tervezetében azonban kizárta az általános béremelés lehetőségét.