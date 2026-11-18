Hat Vas megyei településen is helyi népszavazást kezdeményeznek a szélerőmű-telepítésekről.

A kormány ugyanis 285 méteres szélkerekeket telepítene több falu közelébe is, amelyet civil összefogással akadályoznának meg a helyiek. A jáki kezdeményezés elindítója híradónknak elmondta: nem szeretnék, hogy hirtelen egy iparterületen találják magukat, ráadásul a lakosok megkérdezése nélkül telepítenék a szélerőműveket.