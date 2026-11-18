Magyar Péter meghallgatását indítványozta a Fidesz-KDNP a Völner–Schadl-ügyben elhangzott állításai miatt a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság ülésén.

A kezdeményezés azonban elbukott a szavazáson: a napirend módosításáról szóló indítvány három igen, és három nem szavazatot kapott, így a kezdeményezés nem ment át. A javaslatot a bizottság fideszes tagja, Balla György szerette volna ismertetni, de Toroczkai László bizottsági elnök megvonta a szót tőle.

Balla György úgy véli, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter meghallgatása alapján Magyar Péter félrevezette a nyilvánosságot, ezért akarta a miniszterelnököt is beidézni a bizottság elé a Fidesz.