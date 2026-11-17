Fejlődést és igazságosságot ígér Magyar Péter, de a 2027-es költségvetés vitájában Bóka János szerint 26 adóintézkedés jelent többletelvonást. A Fidesz frakcióvezetője arra figyelmeztetett, hogy a vállalkozások terhei visszafoghatják a beruházásokat és a munkahelyteremtést. A kormány ezzel szemben a családi pótlék megduplázását és a minimálbéren dolgozók adócsökkentése révén növekvő nettó kereseteket hangsúlyozza. A HírTV kapcsolódó elemzése.

2027-es költségvetés: ki viseli az új terheket?

Csath Magdolna közgazdász a feketegazdaság veszélye és a beruházások visszaesése miatt aggódik. A migrációs bírság 135 milliárd forintos tételét a kabinet már nem tervezte be, noha az ÁSZ szerint megszüntetéséről nem született döntés. Szalai Piroska fideszes képviselőt élőben kérdezzük: a kedvezmények és az új terhek együttesen hogyan érinthetik a családokat, a munkavállalókat és a magyar vállalkozásokat? Forrás: Portfolio, az ÁSZ megállapításai.