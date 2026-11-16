92 éves férfit öltek meg: a boncolás mindent átírt

A milánói gyilkosság áldozatát, Nicola Luciano Re 92 éves nyugdíjast október 27-én támadták meg otthonában. A nyomozás szerint álcsendőrös csalás során az egyik támadó bejutott a lakásába, társa figyelt, majd ékszereket vittek el. Az idős áldozat másnap meghalt. A 92 éves férfi halála először balesetnek tűnt, de a boncolás koponyasérüléseket tárt fel. Kapcsolódó HírTV-tudósítás.

Milánói gyilkosság: halálosra fordult az álcsendőrös csalás

A milánói gyilkosság ügyében november 16-án a két gyanúsított letartóztatása mellett döntött a bíróság. A 19 éves egyiptomi férfit emberöléssel és rablással, 22 éves társát rablással gyanúsítják. A rendőrség szerint az egyiptomi gyanúsítottak más idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel is kapcsolatba hozhatók. A csalásból lett gyilkosság részleteiről Jánosi Dalma tudósított Rómából. Forrás: ANSA.