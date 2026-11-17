Egy 11 éves gyermek történetéből országos politikai ügy lett, most pedig újabb ügyészségi vizsgálatot követel a Fidesz. Panyi Miklós, Hegedűs Barbara és Pócs János keddi sajtótájékoztatójukon azt állították: a Martin-ügy nem véletlen találkozások sorozata, hanem akár előre megszervezett politikai akció is lehetett. A 2025 decemberében gyermekvédelmi intézményéből megszökött kisfiúval Magyar Péter és Bódis Kriszta készített videóinterjút, amelyet nyilvánosságra hoztak. Magyar korábbi magyarázata szerint a gyermek sorsára és a gyermekvédelem problémáira akarták felhívni a figyelmet. A fideszes képviselők viszont azt kifogásolják, hogy a felvétel szerintük gyámi hozzájárulás nélkül készült. Hegedűs Barbara a korábbi hatósági döntést is vitatta: állítása szerint nem tisztázták megfelelően, kik találták meg a fiút, hol tartózkodott, és miért nem értesítették azonnal a gyermekvédelmi hatóságokat. Panyi Miklós egy december 2-án közzétett fényképre is hivatkozott, amely szerinte ellentmond a december 3-i találkozásról szóló hatósági időrendnek. Pócs János ennél súlyosabb bűncselekmények, köztük a gyermekkereskedelem lehetőségét is felvetette, ezek elkövetését azonban az eddigi hatósági eljárás nem állapította meg. A korábbi feljelentést elutasították, a képviselők viszont új információkra hivatkozva a legfőbb ügyészhez fordulnak. A Legfőbb Ügyészség fellépésétől a körülmények teljes tisztázását várják, Magyar Pétertől és Bódis Krisztától pedig politikai felelősség vállalását követelik. A HírTV korábban részletesen beszámolt a sajtótájékoztatón ismertetett kérdésekről.

Martin-ügy és a hatóságok függetlensége: újabb politikai konfliktus

A gyermekkel készült interjú miatt kirobbant vita egy szélesebb politikai konfliktusba illeszkedik. A Fidesz november 17-i közleményében azzal vádolta Magyar Pétert, hogy rendszeresen intézkedéseket követel a kormánytól független hatóságoktól és intézményektől. A párt a rendőrséget, a NAV-ot, a TEK-et, az Állami Számvevőszéket és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát is felsorolta. A Fidesz szerint a miniszterelnök politikai nyilatkozataiban olykor már az eljárások lezárása előtt felelősöket nevez meg. A közlemény azzal is megvádolta Magyart, hogy az ellenzék háttérbe szorítására törekszik. Ezek a párt politikai állításai, nem hatóságilag megállapított tények. A két történet ugyanakkor egy közös kérdést vet fel: ki követelhet vizsgálatot, és ki dönthet a jogi felelősségről? A Fidesz maga is ügyészségi fellépést sürget, miközben a miniszterelnök hatóságokhoz intézett felszólításait bírálja. A politikai szereplők mindkét esetben kérhetnek vizsgálatot, az eljárás megindításáról és eredményéről azonban az illetékes szerveknek kell dönteniük. A független hatóságok működését sem a kormány, sem az ellenzék politikai elvárásai nem helyettesíthetik. A 11 éves gyermek ügyében pedig különösen fontos, hogy a politikai vita ne szorítsa háttérbe az érintett fiú biztonságát, jogait és érdekeit. A döntő kérdés változatlan: mi történt pontosan a gyermek megtalálása és az interjú nyilvánosságra hozatala között, és ki milyen felelősséggel tartozik ezért? Forrás: MTI, 2026. november 17.