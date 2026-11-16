Varga Judit párját küldené el Magyar Péter?

Egyetlen kommenttel üzent távozást Windisch Lászlónak Magyar Péter. A miniszterelnök a 2027-es költségvetés parlamenti vitája után az Állami Számvevőszék elnökének címezte az „It’s time to go”, vagyis „Ideje menni” üzenetet. Előzőleg Windisch László vitatta a kormányfő kampányfinanszírozási állításait, és közölte: az ellenőrzések folyamatban vannak. Csakhogy az Állami Számvevőszék nem kormányhivatal. Elnökét az Országgyűlés választja tizenkét évre, felmentésének pedig törvényben meghatározott feltételei vannak. Az ÁSZ függetlensége nem politikai szívesség, hanem jogi garancia. A HírTV korábban Windisch szakmai egyeztetést sürgető álláspontjáról is beszámolt.

Magyar Péter és a kétféle intézményi mérce kérdése

A történet különösen érdekes annak fényében, hogy Magyar Péter pénteken, az ügynökakták körüli botrány után még maga emlékeztetett: a levéltár főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz nem a kormány alá tartozik. Igaz, személyes véleményeként akkor is a vezető távozását tartotta indokoltnak. Most viszont ismét egy másik, parlamenthez kötődő intézmény vezetőjének üzent. A konfliktus személyes szála sem elhanyagolható: Windisch Varga Judit jelenlegi párja. Magyar és volt felesége között éppen a múlt héten robbant ki nyilvános gyermektartási vita. A kormányfő havi 600 ezer forintos utalásokról beszélt, májusi és júniusi bizonylatokat mutatott be, Varga azonban a következő négy hónap igazolását is kérte. A vitából nem állapítható meg, hogy történt-e fizetési mulasztás, ahogyan Windisch távozásának sürgetése mögött sem bizonyított a személyes bosszú. A közjogi kérdés ettől még megkerülhetetlen:

meddig terjedhet a miniszterelnök politikai nyomásgyakorlása egy független ellenőrző intézmény vezetőjével szemben?

Az ÁSZ elnökének jogállását és megbízatása megszűnésének feltételeit törvény rögzíti.