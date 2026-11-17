Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Munkács környékét. A város önkormányzata és a kárpátaljai terület kormányzója is megerősítette, hogy drónokat észleltek a térség felett. Munkácson 8 óra 50 perc körül robbanáshoz hasonló hangokat hallottak. Az önkormányzat felhívta a lakosság figyelmét, hogy vegyék komolyan a légiriadót, és maradjanak az óvóhelyeken, amíg hivatalos értesítést nem kapnak a riadó visszavonásáról.

– Az idei évben ez már a harmadik, a háború kitörése óta pedig a hatodik ilyen jellegű támadás volt – mondta el kárpátaljai tudósítónk, Dunda György, aki megerősítette: sem halálos áldozata, sem sebesültje nem volt az akciónak.

A dróntámadás reggeltől a déli órákig tartott, és nagy riadalmat okozott, az iskolások és az óvodások különösen megijedtek. Ahogy máskor is hasonló esetekben, őket óvóhelyre vitték.

Egy a Beregszász felé vezető út mentén található épület volt a becsapódás helyszíne, amely korábban a rendőrség ügyfélszolgálati irodájaként működött. Azt azonban nem tudni, hogy eredetileg is ez lett volna-e a célpont.