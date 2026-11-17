Francia eddig következetesen cáfolta, hogy katonái tartózkodnának Ukrajna területén. Az RFI és az AFP értesülései szerint azonban kisebb létszámú francia katonai egységek már több hónapja titokban tevékenykednek Ukrajnában. Franciaország „foggal-körömmel” fogja védeni az európai biztonsági rendszer jelenlegi alapelveit minden olyan orosz kísérlettel szemben, amely azok megkérdőjelezésére irányul – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.