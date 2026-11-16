Ki rejtette el a milliárdokat? - A nagy költségvetési átverés

Mégis kinek a pénze? A Seszták-ügy nyomozása során közel 6,5 milliárd forint értékű készpénz került elő, ám egyelőre nem ismert, kié az elrejtett pénz. A hatósági beszámoló ellenére az összeg eredete és tulajdonosa továbbra is kérdéses. Közben megkezdődött a 2027-es költségvetés parlamenti tárgyalása. A 2027-es költségvetés vitája során az is kiderülhet, milyen terhekkel és támogatásokkal számolhatnak a magyar családok. A pénzlefoglalásról a HírTV is beszámolt.

Seszták-ügy, költségvetés és aranykonvojok: három ügy, négy vendég

Az aranykonvojok ügye is újabb kérdéseket vet fel. Christian Hafenecker osztrák politikus szerint akár 20 milliárd euró értékű szállítmány haladhatott Ukrajnába Magyarországon keresztül, ám a pénzmozgások teljes háttere nem tisztázott. Az ukrán aranykonvojok ügye mellett a Seszták-ügy és a költségvetés politikai következményeit Szakács László, Máté Patrik, Brenner Koloman és Spilák Gergely vitatja meg műsorunkban. Az osztrák politikus állításainak részletei.