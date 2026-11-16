6,5 milliárd az erdőben: kié valójában a pénz?

Erdőben elásott pénzkötegek, rejtekhelyek és széfek: a Seszták-ügy nyomozói közel 6,5 milliárd forintnyi készpénzt találtak. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke szerint a pénz valóban előkerült, de tulajdonosa egyelőre nem ismert. Közben a parlamentben Forsthoffer Ágnes házelnök megvonta a szót Magyar Pétertől, amikor a miniszterelnök ügyrendi felszólalásban jelentette be a mátészalkai KDNP-szervezet megszűnését.

Seszták-ügy: milliárdok, politikai következmények és nyitott kérdések

A Seszták-ügy újabb kérdéseket vet fel, miközben a mátészalkai KDNP-szervezet megszűnéséről is vita bontakozott ki. Hanusi Péter polgármester szerint a döntést már október 27-én meghozták. Műsorunkban Takács Péter fideszes országgyűlési képviselőt kérdezzük a fejleményekről, valamint Magyar Péter esemény utáni tablettáról szóló videójáról. A kérdés az, mit lehet bizonyítani, milyen politikai következményekkel járhatnak a történtek, és hol húzódik a határ a tények és az állítások között.

Forrás: a Seszták-ügyben előkerült készpénzről szóló beszámoló

Műsorvezető: Ferkó Dániel

Vendégek: Zila János, Dezse-Zelenka Dóra

Takács Péter országgyűlési képviselő, Fidesz