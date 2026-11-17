Deák Dániel politikai elemző szerint Magyar Péter a parlamenti felszólalásaiban a jövő évi költségvetés részletei helyett az erdőben és egy madáretetőben talált pénzkötegek ügyére helyezte a hangsúlyt. Az elemző úgy látja, a Tisza Párt elnöke ezzel igyekszik elterelni a figyelmet a költségvetés vitatott pontjairól.

Deák Dániel felidézte: már a hétvégén arra számított, hogy Magyar Péter hétfőn és kedden elsősorban a megtalált pénzekről beszél majd. Értékelése szerint a parlamenti felszólalások jelentős része Orbán Viktorral, a Fidesszel és a KDNP-vel foglalkozott, miközben a költségvetés csak kisebb hangsúlyt kapott.

Az elemző szerint ennek oka lehet, hogy a büdzsé több olyan kérdést is felvet, amelyekre az ellenzéknek választ kellene kapni, így például az Otthon Start programmal és a lakásvásárlás feltételeivel kapcsolatos változásokra.

A megtalált pénzek ügyéről szólva Deák Dániel hangsúlyozta: szerinte Magyar Péter kész történetet vázolt fel, és már következtetéseket fogalmazott meg annak ellenére, hogy a hatóságok még nem adtak érdemi tájékoztatást a pénz eredetéről. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a megtalálás helyszínéül szolgáló ingatlanok nem feltétlenül köthetők Seszták Miklóshoz.

Az elemző szerint a politikai kommunikáció vissza is üthet, ha bizonyítatlan állításokra épül. Párhuzamot vont a korábban nagy visszhangot kiváltó, úgynevezett Zsolti bácsi-üggyel, amelyben szerinte a későbbi fejlemények megkérdőjelezték a nyilvánosság elé került állítások alapját. Deák úgy fogalmazott: az ilyen vádakkal szemben nehéz védekezni, a politikai következmények pedig akkor is jelentkezhetnek, ha később nem igazolódnak be.