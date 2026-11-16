Milliárdok kerültek elő, de továbbra sem tudni, kié a pénz. A Seszták-ügy újabb vitát váltott ki, miután az NVVH elnöke, Unger Anna elismerte, hogy a készpénz tulajdonosa egyelőre ismeretlen. A Fidesz szerint a nyilatkozat megkérdőjelezi Magyar Péter korábbi állításait. Az elásott milliárdok eredete így továbbra is nyitott kérdés. Kapcsolódó HírTV-cikk.

Seszták-ügy: politikai vádak, költségvetési vita és parlamenti kérdések

A 2027-es költségvetés vitájában az ellenzék a költségvetés igazságosságát és gazdasági hatásait kérdőjelezi meg, miközben a kormány adócsökkentést és béremeléseket ígér. A parlamenti interpelláció során is vita alakult ki: Barna-Szabó Tímea válasza előtt az államtitkár kifogásolta, hogy Juhász Hajnalka az eredetileg bejelentetthez képest új kérdést is felvetett. A történteket műsorunkban is megvizsgáljuk. Forrás: 24.hu.