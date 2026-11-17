„Valakinek mondania kellett valamit” – így reagált Dicső Viktória tiszás képviselő, amikor hétfői parlamenti sajtótájékoztatóján arról kérdezték, miért védekezhet szabadlábon Jellinek Dániel a Volánbusz-ügyben, amelyben Seszták Miklós is gyanúsított.

A Magyar Nemzet rámutatott: A nyitva hagyott válasz kapcsán felmerülhet annak kérdése is, hogy Jellinek Dániel vádalkut köthetett, aminek akár része lehetett a hat és félmilliárdos összeg filmszerű megtalálása is.

Jellinek Dániel ügyvédje szerint védence nem kötött vádalkut

Jellinek Dániel ügyvédje szerint az üzletembernek nincs köze a Seszták-ügyben megtalált pénzhez.

A jogi képviselő arra reagált így, hogy a Tisza országgyűlési képviselője hétfőn arról beszélt, hogy Jellinek Dániel azért van szabadlábon, mert köze lehet a 6,5 milliárd forintnyi készpénz megtalálásához. Krasznai István úgy reagált, hogy védence sem vádalkut, sem egyezséget nem kötött, a Seszták Miklós ügyében folyó nyomozás során megtalált pénzhez semmi köze.