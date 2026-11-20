A rezsicsökkentés megőrzésére tett ígéretek ellenére jövőre emelkedhet a magyar háztartások villanyszámlája – erre hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Fidesz képviselője közösségi oldalán.

Tájékoztatása szerint az új rendelkezések jelentősen átalakítják a villamosenergia-számlák egyes tételeit. Az elosztói alapdíj közel tízszeresére emelkedik, miközben a fogyasztással arányos díjak ugyan valamelyest csökkennek, ez azonban nem ellensúlyozza teljes mértékben az alapdíj növekedését.

A változások következtében a háztartások többségének magasabb villanyszámlával kell számolnia. Egy átlagos fogyasztó éves villamosenergia-költsége akár 10,5 százalékkal is emelkedhet, míg azoknál, akik kevesebb áramot használnak, még nagyobb arányú drágulás következhet be.

Hortay szerint mindez ellentmond annak az ígéretnek, hogy a rezsicsökkentéshez nem nyúlnak hozzá. A változások különösen az alacsonyabb fogyasztású háztartásokat érinthetik érzékenyen.