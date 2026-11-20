Erdőkben elrejtett bankjegyek, mezőgazdasági épületekben talált készpénz és különböző ingatlanokban felfedezett vagyon: egyre több részlet lát napvilágot a Seszták Miklóshoz kapcsolódó büntetőeljárás során lefoglalt milliárdokról. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói két napon keresztül több helyszínen is kutattak, az akció eredményeként pedig összesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt foglaltak le.

A történet egyik érdekes helyszíne egy Budapest közeli településen található családi ház, amely Fabó György üzletemberhez köthető. A Blikk helyszíni riportja szerint a környéken élők körülbelül tíz nappal korábban jelentős rendőri jelenlétet tapasztaltak az ingatlannál.

Rendőrautók sorakoztak fel a családi háznál

A Blikk újságírói személyesen is felkeresték az ingatlant, amely egy erdővel határolt, festői domboldalon található. A ház környékét ottjártukkor csendesnek találták, az ajtónyitásra tett kísérletük pedig nem vezetett eredményre.

A környéken élők azonban emlékeztek a közelmúlt eseményeire. Egyikük arról számolt be, hogy nagyjából tíz nappal korábban több rendőrautó érkezett az utcába, és hosszabb időt töltöttek az üzletember otthonánál.

A szomszéd szerint nem ez volt az első alkalom, hogy rendőrök jelentek meg a háznál: állítása szerint korábban, még a Fidesz-kormány idején is két alkalommal jártak ott a hatóságok.

A férfi azt is elmondta, hogy Fabó György több mint tíz éve költözött a településre feleségével és két gyermekével. A legutóbbi intézkedés pontos okáról azonban nem tudott felvilágosítást adni.

Bár az ingatlan közvetlen közelében erdős terület található, a szomszéd nem gondolja, hogy ott keresték volna az elásott pénzt. Elmondása szerint rendszeresen járnak arra kutyát sétáltatni, és észrevették volna, ha a rendőrök felásták volna a területet.

Régi üzleti kapcsolat fűzi össze Fabót és Sesztákot

Fabó György neve azért is érdekes a történetben, mert hosszú ideje üzleti kapcsolatban áll Seszták Miklóssal. Ismeretségük a 2000-es évek közepére nyúlik vissza.