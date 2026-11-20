Erődszerű luxusházhoz vezetnek a szálak? Rendőrök lepték el Seszták Miklós egykori üzlettársának otthonát
Egy Budapest környéki, erdővel határolt ingatlannál is rendőri intézkedésre figyeltek fel a helyiek, miközben az országot egyre inkább foglalkoztatja a Seszták Miklós ügyében lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz története. A ház Fabó György üzletember családjához köthető, aki hosszú éveken keresztül üzleti kapcsolatban állt a volt miniszterrel. A pénz eredete és tényleges tulajdonosának kiléte azonban továbbra sem tisztázott.
Erdőkben elrejtett bankjegyek, mezőgazdasági épületekben talált készpénz és különböző ingatlanokban felfedezett vagyon: egyre több részlet lát napvilágot a Seszták Miklóshoz kapcsolódó büntetőeljárás során lefoglalt milliárdokról. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói két napon keresztül több helyszínen is kutattak, az akció eredményeként pedig összesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő készpénzt foglaltak le.
A történet egyik érdekes helyszíne egy Budapest közeli településen található családi ház, amely Fabó György üzletemberhez köthető. A Blikk helyszíni riportja szerint a környéken élők körülbelül tíz nappal korábban jelentős rendőri jelenlétet tapasztaltak az ingatlannál.
Rendőrautók sorakoztak fel a családi háznál
A Blikk újságírói személyesen is felkeresték az ingatlant, amely egy erdővel határolt, festői domboldalon található. A ház környékét ottjártukkor csendesnek találták, az ajtónyitásra tett kísérletük pedig nem vezetett eredményre.
A környéken élők azonban emlékeztek a közelmúlt eseményeire. Egyikük arról számolt be, hogy nagyjából tíz nappal korábban több rendőrautó érkezett az utcába, és hosszabb időt töltöttek az üzletember otthonánál.
A szomszéd szerint nem ez volt az első alkalom, hogy rendőrök jelentek meg a háznál: állítása szerint korábban, még a Fidesz-kormány idején is két alkalommal jártak ott a hatóságok.
A férfi azt is elmondta, hogy Fabó György több mint tíz éve költözött a településre feleségével és két gyermekével. A legutóbbi intézkedés pontos okáról azonban nem tudott felvilágosítást adni.
Bár az ingatlan közvetlen közelében erdős terület található, a szomszéd nem gondolja, hogy ott keresték volna az elásott pénzt. Elmondása szerint rendszeresen járnak arra kutyát sétáltatni, és észrevették volna, ha a rendőrök felásták volna a területet.
Régi üzleti kapcsolat fűzi össze Fabót és Sesztákot
Fabó György neve azért is érdekes a történetben, mert hosszú ideje üzleti kapcsolatban áll Seszták Miklóssal. Ismeretségük a 2000-es évek közepére nyúlik vissza.
A volt miniszter korábban ügyvédként dolgozott Fabó vállalkozásainak, majd 2004-től közös cégekben is tulajdonostársak lettek. Fabó egyik vállalkozása Seszták kisvárdai autómárka-kereskedéseiben is szerepet vállalt.
A Blikk beszámolója szerint Fabó György ellen jelenleg is büntetőeljárás zajlik a Győri Törvényszéken egy több milliárd forintos számlagyárügyben.
Felsőpetény közelében is kereshették a pénzt
A pénzlelet kapcsán egy másik helyszín is előkerült. A TV2 Híradójának információi szerint a Nógrád vármegyei Felsőpetény közelében, a magyar–szlovák határ térségében is kutathattak a nyomozók az elrejtett készpénz után.
A televíziós stáb egy helyi informátor segítségével jutott el arra a területre, ahol állítása szerint a hatóságok korábban keresték a pénzt. Az informátor arról is beszélt, hogy a vagyon egy másik részét egy pajtában rejthették el.
A település polgármestere megerősítette, hogy az előző csütörtökön villogó rendőrautókat látott a környéken. A TV2 értesülései szerint az érintett helyszínek Fabó György vállalkozóhoz és volt feleségéhez, jelenlegi üzlettársához kapcsolódnak.
A volt miniszter ellen 12,6 milliárd forint miatt folyik eljárás
Seszták Miklós ellen korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A gyanú szerint nemzeti fejlesztési miniszterként építési vállalkozóktól több százmilliós, illetve milliárdos nagyságrendű kenőpénzeket fogadott el, összesen 12,6 milliárd forint értékben.
A volt politikus tagadja a bűnösségét. Szeptemberben letartóztatták, a bíróság döntése alapján pedig január 30-ig biztosan letartóztatásban marad.
Az ügy egyik különösen fontos mozzanata a Seszták otthonában tartott házkutatás. A nyomozók akkor üres páncélszekrényeket találtak. A bíróság szerint ugyanakkor felmerült, hogy a politikus még a kihallgatása előtt gondoskodhatott arról, hogy az ott korábban tartott, állítólag 9 milliárd forintnyi készpénz eltűnjön a hatóságok elől.
Pontosan mennyi pénzt foglaltak le?
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint a nyomozók Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében tartottak kutatásokat. A kétnapos akció során erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, valamint egy eldugott helyen található nagy értékű széfben is készpénzre bukkantak.
A lefoglalt összegek a következők:
- 5 milliárd 71 millió 632 ezer forint,
- 2 millió 658 ezer 350 euró,
- 1 millió 257 ezer 100 amerikai dollár.
A különböző valuták együttes értéke megközelíti a 6,5 milliárd forintot.
Unger Anna, az NVVH vezetője az RTL-nek arról beszélt, hogy a nyomozók pontosan tudták, hol kell keresniük a pénzt. Azt azonban egyelőre nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ki a készpénz tulajdonosa.
Magyar Péter a közösségi oldalán Seszták pénzeként hivatkozott a lefoglalt vagyonra, Unger Anna azonban hangsúlyozta, hogy a pénzt a volt miniszterrel szemben indított büntetőeljárásban foglalták le, de a tulajdonos személye még nem tisztázott.
A hivatal vezetője úgy fogalmazott: „Nincs rajta senkinek az óvodai jele. Majd eldől, hogy kié.”
Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor szintén azt közölte, hogy a lefoglalt készpénz nem az ügyfeléé.
A milliárdos pénzlelet tehát egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyire választ ad. Nem tudni, kié volt a hatalmas vagyon, hogyan került az erdőkbe és az épületekbe, illetve milyen kapcsolat van a különböző helyszínek és az érintett vállalkozók között. A nyomozás során ezeknek a körülményeknek a tisztázása még a hatóságokra vár.
Fotók a Blikk.hu tekinthetők meg.