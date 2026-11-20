Tárgyalóasztalhoz ült az amerikai, a kínai és az orosz elnök. Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Donald Trump először találkozott egymással háromoldalú formátumban. A megbeszélésnek az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, az APEC idei sencseni találkozója adott helyet Kínában.

Az úgynevezett Hajlandók Koalíciójának tagállamai Berlinben találkoztak. Ukrajna szövetségesei megerősítették elhatározásukat, hogy minden körülmények között támogatják Kijevet, ugyanakkor igyekeztek kisebb jelentőséget tulajdonítani annak a csütörtöki kínai csúcstalálkozónak, amelyen Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping vett részt.