A korábbi agrárminiszter volt a Napindító vendége, ahol éles kritikát fogalmazott meg a Tisza-kormány mezőgazdasági politikája kapcsán. Nagy István hangsúlyozta, hogy a korábbi kormány világos tervek mentén haladt az agrárium fejlesztése kapcsán, amelybe az aszály megfékezésére tett intézkedések is benne voltak. Az új kormány azonban nem folytatja a már megkezdett utat, helyette pedig újabb és újabb tervekkel áll elő.

A mezőgazdaság azonban hosszútávú gondolkodást és stratégiát igényel, ami jelenleg hiányzik.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok