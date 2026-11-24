A Tisza-kormány keddi döntései után az ígéreteket már nem elég felidézni: össze kell vetni őket a megszavazott törvényekkel. A döntések következményei beszélnek.

Magyar Péter 2025 augusztusában az „adócsökkentés kormányát” ígérte. A kedden elfogadott adótörvények emeléseket is hoznak. A régi katások havi 50 ezres adója jövőre 75 ezer, 2028-ban 100 ezer forint lesz; visszatér a reklámadó, és nő a nagyvállalatok egy részének társasági adója. Magyar Péter korábban ötmilliárd forint feletti vagyonok megadóztatásáról beszélt, az elfogadott törvény egymilliárd felett adóztat. A családi pótlék duplázása, az szja-jóváírás és a kata bővítése valós könnyítés. Ettől a többletterhek nem tűnnek el.

Hol az érintetti csoportokra bontott mérleg?

A bolti árrésstop kivezetését is elfogadták. A kereskedők versenytől várnak árcsökkenést, az ellenzék drágulástól tart. Egyik kimenetel sem bizonyított: az árcédulák adnak majd választ.

A Lex Kubatov a sport politikai függetlenségével indokolt összeférhetetlenségi szabály. Magyar Péter már szeptemberben név szerint említette az érintetteket, a Ferencváros pedig októberben újraválasztotta Kubatov Gábort. A klubelnök alkotmányossági vizsgálatot kér. Az alkotmányellenesség nem bizonyított, de az államnak meg kell indokolnia, miért érinti a már fennálló vezetői mandátumokat az új törvény.

Az átláthatóság próbája sem kisebb. Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint kulturális támogatást ítélt oda nyílt pályázat nélkül. Az államtitkár időhiányra hivatkozik, és 14 szakmai szervezet megkérdezéséről beszél. Ez nem helyettesíti a kedvezményezettek névsorát, az összegeket és a döntési szempontokat. A nyílt pályázat hiánya nem bizonyít visszaélést, de a részletes elszámolás követelménye nem válhat kényelmetlenné éppen kormányon.

A házszabály-módosítás heti egy kijelölt ülésnapra szűkítené a frakciók napirend előtti felszólalását, miközben a kormánytagok kivételt kapnának. Ez még javaslat.

De a kétharmados többség mellett miért az ellenzéki ellenőrzés eszközeiből kell lefaragni?

A 2027-es költségvetési tervezet külhoni támogatásai is magyarázatot igényelnek: Nacsa Lőrinc szerint mintegy 27 milliárddal kevesebb jutna e célokra, a Határtalanul program 9 milliárdos kerete pedig 2-re esne. A teljes költségvetésről még nem döntöttek.