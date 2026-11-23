Az Operaház a Diótörő vasárnapi elmaradását színpadtechnikai hibával indokolta, és a korábbi vezetés felkészültségét kérte számon. Nagy Ervin államtitkár a forgószínpad leállásáról írt, Ókovács Szilveszter viszont azt közölte: a produkcióban nincs forgószínpad. Ókovács Szilveszter menesztése után így már a felelősségen vitáznak. Közben Magyar Péter portréja is feltűnést keltett: a kormányfő ajándékba kapta a festményt, Schiffer András pedig Rákosi-kori párhuzamot vont. A HírTV beszámolója.

Magyar Péter: új kérdések az elásott milliárdok ügyében

A harmadik téma a Seszták-ügy és az elásott milliárdok. Magyar Péter Seszták Miklós pénzeként beszélt a lefoglalt 6,5 milliárd forint értékű készpénzről, miközben Unger Anna, a nyomozóhivatal vezetője közölte: nem tudják, kié az összeg. Fabó Györgyhöz köthető helyszínekről is érkeztek értesülések, de ez sem azonosítja a pénz tulajdonosát. Műsorunkban a politikusi kijelentéseket az ismert tényekkel vetjük össze. A Telex tudósítása.

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