Magyar Péter portréja, elásott milliárdok és az Operaház vitája
Az elmaradt Diótörő miatt Nagy Ervin és Ókovács Szilveszter egymást bírálja. Magyar Péter ajándékba kapott portréja is vitát kavart. A miniszterelnök Seszták pénzéről tett kijelentéseit a hatóság eddig nem erősítette meg.
Az Operaház a Diótörő vasárnapi elmaradását színpadtechnikai hibával indokolta, és a korábbi vezetés felkészültségét kérte számon. Nagy Ervin államtitkár a forgószínpad leállásáról írt, Ókovács Szilveszter viszont azt közölte: a produkcióban nincs forgószínpad. Ókovács Szilveszter menesztése után így már a felelősségen vitáznak. Közben Magyar Péter portréja is feltűnést keltett: a kormányfő ajándékba kapta a festményt, Schiffer András pedig Rákosi-kori párhuzamot vont. A HírTV beszámolója.
Magyar Péter: új kérdések az elásott milliárdok ügyében
A harmadik téma a Seszták-ügy és az elásott milliárdok. Magyar Péter Seszták Miklós pénzeként beszélt a lefoglalt 6,5 milliárd forint értékű készpénzről, miközben Unger Anna, a nyomozóhivatal vezetője közölte: nem tudják, kié az összeg. Fabó Györgyhöz köthető helyszínekről is érkeztek értesülések, de ez sem azonosítja a pénz tulajdonosát. Műsorunkban a politikusi kijelentéseket az ismert tényekkel vetjük össze. A Telex tudósítása.
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