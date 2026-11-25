Stanislaw Wziatek lengyel politikus nemrég a Polskie Radio műsorába arról beszélt, hogy a légtérsértés kapcsán emlegetett nagyköveti kiutasítás túlzás lenne. Stanislaw szerint a Moszkvával való diplomáciai kapcsolatok megszakítása nem csak feszültséget teremtene Lengyelország és Oroszország között, hanem „gyakorlatilag háború kitörésével fenyegetne”.

Egyre több orosz drón sérti meg Lengyelország légteret, azonban a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztése veszélyes lehet

Forrás: Hedra AI

„Bármilyen ilyen jellegű reakció, például a nagykövet lengyelországi szolgálatának megköszönése, megtorlást fog kiváltani” – fogalmazott. A politikus szerint egyúttal azt is meg kellene fontolni a lépés kapcsán, hogy mi lesz a lengyel állampolgárok képviseletével. Ha ugyanis a varsói orosz nagykövetséget bezárják, egészen biztosan a moszkvai lengyel nagykövetségnek is mennie kell. Tomasz Siemoniak, a lengyel biztonsági szolgálatok koordinálásáért felelős miniszter a Lengyel Rádiónak azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi kapcsolatok a viszonosságon alapulnak, így erre számítani kell.

A külügyminisztérium egyébként azt tervezi, hogy beidézi az orosz nagykövetet a légtérsértések miatt – mondta Maciej Wewiór szóvivő, hozzátéve, hogy a találkozóra várni kell, amíg a katonai és biztonsági szolgálatok műveletei befejeződnek.

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