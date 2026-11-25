Magyarország minden lehetséges humanitárius eszközzel támogatja Ukrajnát, a kárpátaljai magyarok segítésére pedig 1 milliárd forintból létrehoz egy Zrínyi Ilona alapot – jelentette be Magyar Péter Beregszászon. Az ukrán elnökkel tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök arról is beszámolt, hogy vasút- és határátlelők fejlesztéséről, valamint energetikai együttműködésről is egyeztetett az ukrán elnökkel, akivel egy röplabdaedzésen is részt vett a Kossuth Lajos Líceumban. A magyar kormányfő kiemelte, hogy a megállapodás része az is, hogy Magyarország ellenőrzött módon megnyitja kapuit az ukrán kukorica előtt, amit elmondása szerint az aszály miatti áruhiány indokol, „kizárólag az adott mennyiségben – mint a nyugat-európai versenytársak” – tette hozzá a kormányfő.

Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, hogy nem tartja elképzelhetetlennek, hogy magyar erők is részt vegyenek Ukrajnában egy leendő béke fenntartásában.

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