Líbia Nemzeti Egységkormánya hétfőn hivatalos magyarázatot követelt Ukrajnától azokkal a katonai műveletekkel kapcsolatban, amelyek állítása szerint orosz hajók ellen irányultak a keleti Bengázi városának közelében. A líbiai kormány vizsgálatot sürgetett annak megállapítására, hogy a támadások megtervezéséhez vagy végrehajtásához felhasználták-e a líbiai területet vagy létesítményeket.

A külügyminisztérium közleménye Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseit követően született. Zelenszkij vasárnap közölte, hogy Ukrajna vállalta a felelősséget a Líbia partjainál végrehajtott tengeri támadásokért. Állítása szerint a műveletek során elsüllyesztettek egy orosz hadihajót, és csapást mértek egy teherhajóra.