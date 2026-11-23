A nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-ben 50 ezer forintot adna a legfeljebb 250 ezres ellátásból élőknek, 250 ezer fölött 500 ezerig pedig 25 ezer forint jutna. Ábrahám Katalin, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület helyi vezetője szerint a kártya nem pótolja a 14. havi nyugdíj elmaradó második hetét. Például 300 ezer forintos nyugdíjnál az egyheti rész 75 ezer lenne, a kártya viszont 25 ezer. A HírTV Regős Gábor közgazdászt a támogatás értékéről kérdezte. Kapcsolódó HírTV-cikk.

Nyugdíjas SZÉP-kártya: mi marad a korábbi ígéretekből?

A nyugdíjas SZÉP-kártya felhasználása is vitatott. A Tisza programja élelmiszer-vásárlásra és gyógyszervásárlásra is ígéretet tett, a novemberi kormányzati tájékoztató viszont csak melegételt, pihenést és egyes szolgáltatásokat sorol. A 2027-es támogatás pontos feltételeit még nem rögzítették; a jogszabálytervezetet január 31-ig kell elkészíteni. A kormány szerint az alacsony nyugdíjúakat célozza a program. A kérdés: mire lesz ténylegesen elkölthető a támogatás, és mi marad a korábbi ígéretből? Kormányzati tájékoztató.