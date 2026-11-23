A számok néha illetlenül viselkednek: nem igazodnak a politikai beszédekhez. Hétfőn a KSH közölte, hogy a beruházások a harmadik negyedévben, éves összevetésben, szezonálisan kiigazítva 10,2 százalékkal csökkentek. A kormány 2027-re mégis 5,7 százalékos bővüléssel számol.

Beruházások: a valóságot nem lehet napirendről levenni

Kármán András az előző kormány döntéseivel és a gazdaság átalakításával magyarázza a visszaesést. Lehet az örökségről vitatkozni. De a költségvetést a ma kormányzóknak kell végrehajtaniuk.

Mely beruházások indulnak el, mikor és milyen forrásból? A hiányzó válasz nem gazdaságpolitika, csak optimizmus számlatömb nélkül.

Közben a „nyugdíj” a magyar Google-keresések felkapott témái között volt. A 2027-es nyugdíjas SZÉP-kártya sokaknak 25 vagy 50 ezer forintot jelentene, a felhasználás pontos szabályai azonban még készülnek. Élelmiszert és gyógyszert is ígértek. Egy idős ember számára ez nem kommunikációs apróság.

A patikában pontos összeggel és érvényes fizetőeszközzel kell megjelenni, nem egy majdani rendelet ígéretével.

A parlamentben eközben a Tisza a felszólalási lehetőségek szűkítését készíti elő. A bizottság hétfőn 7:3 arányban továbbengedte a javaslatot: a frakciók hetente egy kijelölt ülésnapon szólalhatnának fel napirend előtt, a kormány tagjai viszont minden ülésnapon. A hatékony parlament fontos cél. De miért éppen a hatalom ellenőrzésére szolgáló megszólalásokból kell kevesebb?

A 6,5 milliárdos pénzlelet ügyében pedig a bizonyítás türelme hiányzik. Magyar Péter Seszták Miklós pénzének nevezi az összeget, Unger Anna hatóságvezető viszont korábban azt mondta: nem tudják, kié.

A politikusi kijelentés nem helyettesíti az ügyiratot. Ha a miniszterelnök tudja, amit a hatóság nyilvánosan nem igazolt, mutassa meg az alapját.

Négy ügy, egyetlen mérce. A növekedéshez beruházás kell, a támogatáshoz használható pénz, a demokráciához ellenőrizhető hatalom, a vádhoz bizonyíték. A valóság nem napirendi pont, nem lehet lezárni egy szavazással.