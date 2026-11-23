Magyar Péter kitart Seszták mellett, de kié valójában a 6,5 milliárd?
Újabb vita alakult ki a 6,5 milliárdos pénzlelet körül, miközben a közmédiában és az Operaházban is vezetőváltás történt. Magyar Péter Seszták Miklóshoz köti a pénzt, noha a hatóság egyelőre nem nevezett meg tulajdonost.
Magyar Péter továbbra is Seszták Miklós pénzeként beszél a lefoglalt, mintegy 6,5 milliárd forint értékű készpénzről. Unger Anna, az NVVH elnöke azonban korábban közölte: nem tudják, kié a pénz. Egyes rejtekhelyeket Fabó György érdekeltségeihez kötnek a sajtóban, ám ez nem bizonyítja a készpénz tulajdonjogát. A műsorban azt kérdezzük: milyen adatok alapján állítja a miniszterelnök, hogy az összeg Sesztáké? A HírTV mai tudósítása.
Magyar Péter és a vezetőváltások körüli viták
A közmédia vezetőváltása újabb vitát váltott ki: Kert Attila, aki 2006 és 2009 között az MTV hírigazgatója volt, most létszámcsökkentést tervez. Visszatérhetnek-e a Gyurcsány-korszak politikai gyakorlatai? A harmadik téma az elmaradt Diótörő-előadás: Ókovács Szilveszter menesztése után műszaki hiba miatt hazaküldték a nézőket. Az Opera, a volt igazgató és a dolgozói szakszervezet eltérően ítéli meg a felelősséget. Az Opera hivatalos tájékoztatója.
Vendégeink:
Mirkóczki Ádám korábbi országgyűlési képviselő
Nagy Attila Tibor politikai elemző
Székely Sándor a Szolidaritás Pártja elnöke
Deák Dániel politikai elemző és kommentátor