Két hétig tárgyaltak a klímáról, végül még az olaj említésében sem egyeztek meg
Átfogó egyezség nélkül zárult az ENSZ idei klímakonferenciája Törökországban. A COP31 klímacsúcs a fosszilis energia és a klímafinanszírozás kérdésében akadt el, bár részterületeken születtek döntések.
A COP31 klímacsúcs november 22-én átfogó megállapodás nélkül ért véget Antalyában. A végső Antalya Pact-tervezetből kimaradt a fosszilis energiahordozók kifejezett említése, ezért az Európai Unió és több más ország elutasította. Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter elfogadhatatlannak nevezte a szöveget. A COP31 klímacsúcs két nappal túlfutott az eredeti menetrenden, de a fosszilis energiától való átállás ügyében nem hozott közös politikai döntést. Korábbi HírTV-cikk.
COP31 klímacsúcs: az átállás finanszírozásában sem volt egyetértés
A klímafinanszírozás körüli vita szintén megosztotta a küldötteket: a fejlődő országok támogatása ügyében nagyobb, kiszámítható forrásokat sürgettek. Az Oxfam szerint a gazdag országok nem vállaltak elegendő felelősséget, miközben az olaj- és gáztermelő államok ellenezték a szigorúbb vállalásokat. A COP31 klímacsúcs nem maradt eredmények nélkül: az alkalmazkodási alap és több technikai kérdés ügyében születtek döntések. Az átfogó politikai vállalás viszont elmaradt. ENSZ-eredménylista.