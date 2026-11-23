A COP31 klímacsúcs november 22-én átfogó megállapodás nélkül ért véget Antalyában. A végső Antalya Pact-tervezetből kimaradt a fosszilis energiahordozók kifejezett említése, ezért az Európai Unió és több más ország elutasította. Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter elfogadhatatlannak nevezte a szöveget. A COP31 klímacsúcs két nappal túlfutott az eredeti menetrenden, de a fosszilis energiától való átállás ügyében nem hozott közös politikai döntést. Korábbi HírTV-cikk.

COP31 klímacsúcs: az átállás finanszírozásában sem volt egyetértés

A klímafinanszírozás körüli vita szintén megosztotta a küldötteket: a fejlődő országok támogatása ügyében nagyobb, kiszámítható forrásokat sürgettek. Az Oxfam szerint a gazdag országok nem vállaltak elegendő felelősséget, miközben az olaj- és gáztermelő államok ellenezték a szigorúbb vállalásokat. A COP31 klímacsúcs nem maradt eredmények nélkül: az alkalmazkodási alap és több technikai kérdés ügyében születtek döntések. Az átfogó politikai vállalás viszont elmaradt. ENSZ-eredménylista.