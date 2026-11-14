Kihez kötődnek a lefoglalt milliárdok? Navracsics bizonyítékokat követel

Az NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz kötődnek a milliárdok - jelentette ki a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor elmondta: amennyiben nem tudják igazolni, hogy valóban a képviselőhöz kötődik a lefoglalt pénz, akkor az NVVH és a miniszterelnök is elveszti hitelességét és távozniuk kell.

A volt miniszter leszögezte: a kormányzati kommunikáció eddig szappanopera volt, de ez most már hazárdjáték a felső fokon.