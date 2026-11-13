Ukrajnai béketárgyalások: Macron párbeszédet sürget, Brüsszel újabb szankciókat készít

Az ukrajnai béketárgyalások dublini egyeztetésein Emmanuel Macron egységes európai álláspontot sürgetett, és ismét felvetette a közvetlen diplomáciai kezdeményezést. A párbeszéd Moszkvával szerinte az európai biztonság hosszú távú rendezése miatt is fontos. Ezzel egy időben Ursula von der Leyen jelezte: készül a 22. szankciós csomag, amelyet még nem fogadtak el. A HírTV korábbi szankciós beszámolója.

Az ukrajnai béketárgyalások kérdése: eredményes lehet-e a kettős stratégia?

Mark Rutte, a NATO főtitkára Ukrajna katonai és tárgyalási pozíciójának megerősítését hangsúlyozta. Az EU november 26–27-én tárgyal Ukrajna 2027-es pénzügyi igényeiről. A szankciók és a diplomácia összehangolása mellett fontos kérdés, milyen eredményt hozott a korábbi huszonegy csomag, milyen gazdasági költségekkel járnak az új korlátozások, és hogyan teremthető meg egy ellenőrizhető tűzszünet. Az Európai Tanács nyilatkozata.