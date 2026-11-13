Magyar Péter és Varga Judit újabb csatája

Magyar Péter performansznak nevezte Varga Judit szerdai bizottsági meghallgatását, amelyen a volt miniszter fenyegetésekkel vádolta volt férjét. A kormányfő vitatja az állításokat. Az ügynökakták 164 téves besorolása miatt Magyar szerint Cseh Gergő Bendegúz nem maradhat főigazgató, noha korábban már felajánlotta lemondását. Az eset azt a kérdést is felveti, ki hagyta jóvá a hiányosan ellenőrzött adatbázis közzétételét. A HírTV előzménye.

Magyar Péter és az aranykonvojok: mit bizonyítanak a pénzmozgások?

Az ukrán aranykonvoj ügyében osztrák adatok 2022 óta 1030 bejelentett, közel 20 milliárd euró értékű szállításról szólnak. A márciusban feltartóztatott konvoj pénzmosási nyomozását bűncselekmény hiányában lezárták. A jelentős pénzmozgások eredetéről és ellenőrzéséről ezért a dokumentumok alapján érdemes vitázni. Lattmann Tamás nemzetközi jogász, Brenner Koloman korábbi képviselő, egyetemi tanár, Kósa András újságíró és Pócs János fideszes országgyűlési képviselő lesz műsorunk vendége. Az osztrák APA tényellenőrzése.