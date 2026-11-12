Orbán Viktor interjúja: tiszás adóemelések, letartóztatások és a Fidesz jövője
A Fidesz elnöke szerint a Tisza-kormány adóemelései a vállalkozásokon keresztül a családokat is sújtják. Orbán Viktor interjúja az öccse letartóztatásáról és a politikai elkötelezettségéről is szólt.
Orbán Viktor interjúja során azt állította, hogy a Tisza-kormány adóemelések révén gyengíti a vállalkozásokat, aminek végül a munkavállalók látják kárát.
„Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz” – mondta.
Gazdasági érvelésének középpontjában a munkaadók támogatása állt. Szerinte a vállalkozásoktól azt kell elvárni, hogy betartsák a törvényeket, megfizessék az adókat és munkát adjanak az embereknek.
„Ha munka van, minden van. Ha nincs munka, nincs semmi” – fogalmazott.
Orbán Viktor interjúja: ártatlanság, jogállamiság és személyes meggyőződés
Orbán Áron ügyében a volt miniszterelnök kijelentette:
„Százszázalékosan biztos vagyok abban, hogy ártatlan.”
A testvére elfogásának körülményeit bírálva politikai leszámolásról beszélt, és azt állította, hogy a jogi eljárások politikai célokat szolgálnak. A bíróság ugyanakkor a bizonyítás befolyásolásának veszélyével is indokolta az egy hónapos letartóztatást. Orbán az interjú végén azt hangsúlyozta, hogy döntéseit nem a népszerűség, hanem a lelkiismerete és a magyar közösség iránti felelősség vezette. Közölte: a jövőben is a hazáért kíván dolgozni.
A Telex beszámolója a bírósági döntésről.
Adóemelések, politikai leszámolás, testvére letartóztatása és Magyarország jövője: Orbán Viktor teljes interjúját csütörtökön 20 órától láthatják a HírTV-n!