Orbán Viktor interjúja: tiszás adóemelések, letartóztatások és a Fidesz jövője

Orbán Viktor interjúja során azt állította, hogy a Tisza-kormány adóemelések révén gyengíti a vállalkozásokat, aminek végül a munkavállalók látják kárát.

„Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz” – mondta.

Gazdasági érvelésének középpontjában a munkaadók támogatása állt. Szerinte a vállalkozásoktól azt kell elvárni, hogy betartsák a törvényeket, megfizessék az adókat és munkát adjanak az embereknek.

„Ha munka van, minden van. Ha nincs munka, nincs semmi” – fogalmazott.

A HírTV korábbi tudósítása.

Orbán Viktor interjúja: ártatlanság, jogállamiság és személyes meggyőződés

Orbán Áron ügyében a volt miniszterelnök kijelentette:

„Százszázalékosan biztos vagyok abban, hogy ártatlan.”

A testvére elfogásának körülményeit bírálva politikai leszámolásról beszélt, és azt állította, hogy a jogi eljárások politikai célokat szolgálnak. A bíróság ugyanakkor a bizonyítás befolyásolásának veszélyével is indokolta az egy hónapos letartóztatást. Orbán az interjú végén azt hangsúlyozta, hogy döntéseit nem a népszerűség, hanem a lelkiismerete és a magyar közösség iránti felelősség vezette. Közölte: a jövőben is a hazáért kíván dolgozni.

A Telex beszámolója a bírósági döntésről.

Adóemelések, politikai leszámolás, testvére letartóztatása és Magyarország jövője: Orbán Viktor teljes interjúját csütörtökön 20 órától láthatják a HírTV-n!