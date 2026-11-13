Varga Judit megszólalt, Magyar Péter új reformokat ígér: merre tovább?

Varga Judit parlamenti meghallgatása újabb vitát indított Magyar Péter korábbi szerepéről és a politikai elszámoltathatóságról. A volt igazságügyi miniszter fenyegetésekről beszélt, a kormányfő pedig visszautasította a személyes állításokat. Közben az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának kezdeményezése a családpolitikai nézetkülönbségeket is felszínre hozta. A genderkérdés azért vált a vita részévé, mert a dokumentum a társadalmi nem fogalmát és oktatási rendelkezéseket is tartalmaz. A Péntek 18 azt vizsgálja, hogyan különíthetők el az áldozatvédelem tényleges követelményei az egyezmény politikai értelmezéseitől. A HírTV tudósítása.

Péntek 18: fél év kormányzás után merre tovább?

A Tisza-kormány első fél évének mérlege, az ígéretek és a megvalósult intézkedések összevetése mellett a kulturális intézményeket érintő konfliktusok is szóba kerülnek. Déri Stefi és Futó Boglárka vendége Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője, aki korábban is bírálta a kormány család- és életvédelmi elképzeléseit. A beszélgetés egyik központi kérdése, milyen szerepe lehet a kereszténydemokrata politizálás értékeinek a megváltozott politikai környezetben, és milyen konkrét válaszokat adhatnak a családokat érintő kihívásokra. Péntek 18, 18 órától a HírTV-n. A KDNP nyilvános állásfoglalása.