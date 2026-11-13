Ki fizeti Ukrajna támogatását, és mit vizsgálnak Lezsák alapítványánál?

Magyar Péter kormányzásával szemben az ellenzék részéről visszatérő kritika a sérelemkormányzás: mennyiben ad választ a jelen problémáira a korábbi kormányzat hibáinak felemlegetése? A politikai felelősség kérdését erősíti a lakiteleki hatósági intézkedés is. Lezsák Sándor Népfőiskola Alapítványánál a NAV egy ügyészségi büntetőeljáráshoz és saját nyomozásához kapcsolódóan vizsgálódott. Lezsák Anna politikai bosszú lehetőségét emlegette azután, hogy édesapját tévesen hálózati személyként szerepeltették az ügynökadatbázisban. A hatóság a konkrét gyanúkat nem ismertette, így politikai beavatkozás nem tekinthető bizonyítottnak. A HírTV beszámolója.

Magyar Péter és az uniós döntések: ki viseli a költségeket?

A közpénzek felhasználásának ellenőrizhetősége európai szinten is lényeges kérdés. Ukrajna támogatása keretében az Európai Bizottság a már elfogadott, 90 milliárd eurós hitelcsomag fennmaradó 45 milliárd euró összegének 2027-es jóváhagyását javasolja. Ebből legfeljebb 13,3 milliárd euró szolgálná az ukrán költségvetést, 31,7 milliárd pedig a védelmi ipari kapacitásokat. A támogatás mellett a Bizottság a jogállamisági és korrupcióellenes feltételeket hangsúlyozza. A műsorban azt vizsgáljuk, hogyan ellenőrizhető a pénz felhasználása, miként oszlanak meg a pénzügyi kockázatok, és milyen következményekkel járhatnak a döntések. Az Európai Bizottság részletes javaslata.

Műsorvezető: Szalai Szilárd

Vendégek: Gulyás István, Rákay Philip, Gajdics Ottó