Ki fizeti Ukrajna támogatását, és mit vizsgálnak Lezsák alapítványánál?
Magyar Péter kormányzását bírálják, Brüsszel Ukrajna finanszírozásáról döntene, Lakiteleken pedig nyomozók jártak. Magyar Péter politikája, az uniós pénzek sorsa és a Lezsák-ügy kerül műsorunk középpontjába.
Magyar Péter kormányzásával szemben az ellenzék részéről visszatérő kritika a sérelemkormányzás: mennyiben ad választ a jelen problémáira a korábbi kormányzat hibáinak felemlegetése? A politikai felelősség kérdését erősíti a lakiteleki hatósági intézkedés is. Lezsák Sándor Népfőiskola Alapítványánál a NAV egy ügyészségi büntetőeljáráshoz és saját nyomozásához kapcsolódóan vizsgálódott. Lezsák Anna politikai bosszú lehetőségét emlegette azután, hogy édesapját tévesen hálózati személyként szerepeltették az ügynökadatbázisban. A hatóság a konkrét gyanúkat nem ismertette, így politikai beavatkozás nem tekinthető bizonyítottnak. A HírTV beszámolója.
Magyar Péter és az uniós döntések: ki viseli a költségeket?
A közpénzek felhasználásának ellenőrizhetősége európai szinten is lényeges kérdés. Ukrajna támogatása keretében az Európai Bizottság a már elfogadott, 90 milliárd eurós hitelcsomag fennmaradó 45 milliárd euró összegének 2027-es jóváhagyását javasolja. Ebből legfeljebb 13,3 milliárd euró szolgálná az ukrán költségvetést, 31,7 milliárd pedig a védelmi ipari kapacitásokat. A támogatás mellett a Bizottság a jogállamisági és korrupcióellenes feltételeket hangsúlyozza. A műsorban azt vizsgáljuk, hogyan ellenőrizhető a pénz felhasználása, miként oszlanak meg a pénzügyi kockázatok, és milyen következményekkel járhatnak a döntések. Az Európai Bizottság részletes javaslata.
Műsorvezető: Szalai Szilárd
Vendégek: Gulyás István, Rákay Philip, Gajdics Ottó