Orbán Viktor az önkényről, Magyar Péter a nőjogokról, Varga Judit a tartásdíjról

Orbán Viktor interjúja során a Fidesz elnöke a Tisza-kormány gazdasági intézkedéseit és a hatósági eljárásokat is bírálta. Szerinte Magyar Péter kormányzása alatt nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik. A volt miniszterelnök testvére letartóztatásának körülményeit is kifogásolta. A műsorban az állítások politikai és jogi hátterét vizsgáljuk: mi következik a bírósági döntésekből, és mire nincs még bizonyíték? A HírTV beszámolója az interjú bejelentéséről.

Orbán Viktor interjúja után: az Isztambuli Egyezmény és az apanázs kérdése

A kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását. A dokumentum a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés mellett a társadalmi nem fogalmát is meghatározza, ezért a jogi következményekről vita folyik. Eközben Varga Judit és Magyar Péter között a gyermektartásdíj kérdése vált nyilvános konfliktussá. Magyar állítása szerint 600 ezer forint a havonta fizetett összeg. Két átutalást igazoló képernyőképet közölt, Varga pedig a következő négy hónap bizonylatait kérte. Az eddig bemutatott dokumentumok nem igazolják a teljes időszakot, de önmagukban a fizetés elmaradását sem bizonyítják. A nyilatkozatok és az átutalások részletei.