Isztambuli Egyezmény: milyen gender- és menekültügyi kötelezettségeket vállalna Magyarország?

Orbán Viktor interjúja során a volt miniszterelnök kijelentette: rossz az ország gazdasági iránya. Szerinte a Tisza-kormány gazdaságpolitikája és az adóemelések veszélyeztetik a munkahelyeket, hiszen a vállalkozások nehézségeit végül a munkavállalók is megérzik. A Fidesz korábbi kormányzati szereplőit érintő korrupciós vádakról és Orbán Áron letartóztatásáról szólva politikai leszámolást emlegetett. A bírósági döntések és a folyamatban lévő eljárások azonban külön bizonyítási kérdéseket vetnek fel. A HírTV híre Orbán Viktor interjújáról.

Orbán Viktor interjúja után: milyen kötelezettségeket hozna az Isztambuli Egyezmény?

Magyar Péter az Isztambuli Egyezmény ratifikálását kezdeményezi a kapcsolati erőszak elleni intézkedések részeként. A dokumentum meghatározza a társadalmi nem fogalmát, továbbá a menedékjogra és a bántalmazott bevándorló nők tartózkodási helyzetére is kiterjed. Nem ír elő azonban korlátlan bevándorlást vagy harmadik nem jogi elismerését. A ratifikáció tényleges következményeiről Sarkadi-Illyés Csaba, az Economx újságírója, Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Juhász Bence politológus és Mirkóczki Ádám korábbi országgyűlési képviselő vitázik műsorunkban. Az Európa Tanács tájékoztatója.