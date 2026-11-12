Isztambuli Egyezmény: miért kapcsolja össze a kormány a nők védelmét a genderfogalommal?

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását Magyar Péter kezdeményezi, Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő azonban a dokumentum genderszemléletét bírálja. A társadalmi nem fogalma valóban szerepel az egyezményben: a 3. cikk a társadalmilag kialakult női és férfi szerepeket határozza meg, a 14. cikk pedig az oktatásban is foglalkozik a nemi sztereotípiák felszámolásával. Magyarország 2014-ben aláírta a dokumentumot, de 2020-ban az Országgyűlés elutasító politikai nyilatkozatot fogadott el. A HírTV korábbi műsora a jogi kifogásokról.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása milyen változásokat jelenthet a családoknak?

A kormány a szívhangrendelet módosítását és az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlését is tervezi. Ezek nem az egyezményből közvetlenül következő kötelezettségek. A dokumentum elsődleges célja a nők elleni és a kapcsolati erőszak megelőzése, de végrehajtása oktatási és szakpolitikai kérdéseket is érint. Hal Melinda klinikai szakpszichológust arról kérdezzük, milyen szempontokat kell mérlegelni a családok, a fiatalok és a várandós nők támogatásánál. A ratifikációról szóló döntés előtt különösen fontos tisztázni, mely változásokat követeli meg maga az egyezmény, és melyeket kezdeményezi önállóan a kormány. Az Európa Tanács egyezményismertetője.