Lánczi Tamás: Magyar Péteréknek vállalniuk kell a felelősséget az ügynökbotrányért

Magyar Péternek, Ruff Bálintnak és Tarr Zoltánnak vállalnia kell a felelősséget az ügynökbotrány miatt -mutatott rá Lánczi Tamás. A Szuverenitás csoport politikai elemzője szerint egyértelmű, hogy politikai nyomásgyakorlás történt az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor.

Az egykori Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormánypárti szavazók nem konkrét elszámoltatást várnak, hanem bosszút. Ennek az eszköze Magyar Péter, ha pedig kell, hoznak egy másik bohócot, aki új színdarabot rendez majd nekik.