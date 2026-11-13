Államadósság és munkahelyek: milyen árat fizethet a magyar gazdaság?

Az államadósság és a foglalkoztatás összefüggései kerülnek előtérbe Orbán Viktor Ultrahang Plusznak adott interjúja után. A volt kormányfő egy meg nem nevezett felmérésre hivatkozva azt mondta, kétszer annyi vállalkozás tervez leépítést, mint létszámbővítést. Az elbocsátások veszélyét a Tisza-kormány adóterveivel hozta összefüggésbe, de az említett kutatás módszertana egyelőre nem ellenőrizhető. A HírTV beszámolója.

Államadósság és költségvetési hiány: hogyan teljesülhetnek az euró feltételei?

Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője élőben értékeli az adatokat. A KSH szerint az első féléves költségvetési hiány a féléves GDP 6,2 százalékát érte el, a módosított törvény pedig év végére 77,5 százalékos államadósság-rátát tervez. Az euró bevezetése szempontjából a fenntartható államháztartás, az árstabilitás és az árfolyamfeltételek is fontosak. Hogyan csökkenthető a hiány a munkahelyek védelme mellett? Az Európai Bizottság feltételei.