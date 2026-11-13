Christian Hafenecker: Hálásnak kellene lennünk Orbán Viktornak

Megdöbbentőnek nevezte Christian Hafenecker a Tisza-kormány néhány intézkedését, példaként említve egyes alkotmánybírók és a köztársasági elnök eltávolítását, valamint a közmédia hírszolgáltatásának szüneteltetését.

A visszamenőleges hatályú korlátozásokat aggasztóak tartja, amelyek szerinte egyfajta kisérlet arra nézve, hogy a korábbi politikai ellenfelek ne indulhassanak újra. – Ausztriában ez nem történhetne meg – szögezte le az az Osztrák Szabadságpárt főtitkára.

– Ha ezt mi tennénk, akkor komoly problémánk lenne az EU-val. Magyarországgal kapcsolatban azonban csöndben van az Unió – mutatott rá.

Az EU migrációs politikája teljes kudarc

Az Európai Unió hibát követ el azzal, ahogyan migrációt kezeli, szerinte az EU migrációs politikája teljes kudarcot vallott.

Magyarország egész Európa felelősségét vállalta magára a 2015-ös válság idején, és példát mutatott, ezt az utat kellene járnia minden tagállamnak.

Hálásnak kéne lenni Orbán Viktornak

Az interjú során szóba kerültek az Ausztria felől Ukrajnába irányuló szállítmányok, amelyek Magyarországon keresztül haladnak át.

A pénzszállítások ügye kapcsán Christian Hafenecker jelezte: a magyar hatóságok lépése hívta fel a figyelmüket ezekre a szállítmányokra.

– Hálásnak kell lennünk Orbán Viktornak, hogy nyilvánosságra került ez az ügy – fogalmazott az osztrák politikus, aki maga tett fel ezzel kapcsolatban parlamenti kérdést. Innen derült ki, hogy 2022 óta több, mint ezer hasonló szállítmány indult Ausztriából – Magyarország területén haladva keresztül – Ukrajnába.

Szerinte a legnagyobb probléma ezekkel kapcsolatban az, hogy nem lehet tudni, ki küldte, kinek, és pontosan mit tartalmaznak ezek a szállítmányok.

Elmondta azt is, hogy érthetetlen a számára az, ahogy Magyar Péter kormánya kezeli a történteket.

– Ausztriában is bevett dolog, ha egy ismeretlen eredetű, ekkora értékű szállítmány halad át az orzság területén, akkor teljes joggal szeretnének választ kapni a hatóságok ezekre a kérdésekre.

A hagyományos családpolitikát kellene követni

A gyermekvédelmi törvény módosításairól azon a véleményen volt Christian Hafenecker, hogy nem szabadna szexualizálni a gyerekeket az iskolákban, hanem a hagyományos családpolitikát kellene érvényesíteni.