Lezsák Sándor alapítványa: házkutatás az ügynökbotrány után
Nyomozók vizsgáltak dokumentumokat a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. Lezsák Sándor alapítványa körül újabb politikai vita bontakozott ki, miután a család a hatósági intézkedést bosszúként értékelte.
Lezsák Sándor alapítványa területén csütörtökön házkutatás zajlott: Lezsák Anna beszámolója szerint a NAV és az ügyészség tizenöt nyomozója beruházási dokumentumokat, szerződéseket és számlákat vizsgált. A képviselő politikai bosszú lehetőségét vetette fel. A történet előzménye az ügynökakták hibás nyilvánosságra hozatala: Lezsák Sándort, a kommunista állambiztonság egykori megfigyeltjét tévesen hálózati személyként tüntették fel. A levéltár elismerte a hibát, Magyar Péter pedig elnézést kért. A család szerint azonban a politikai felelősség kérdése ezzel nem zárult le. A HírTV korábbi tudósítása.
Lezsák Sándor alapítványa: mit kell tisztázni a hatósági eljárásban?
A lakiteleki szervezet jelentős állami támogatásokban részesült, a hozzá kapcsolódó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát pedig már októberben bejelentették. A közpénzek ellenőrzése önmagában indokolt közérdek. A család felvetése ugyanakkor a hatósági intézkedés időzítésére irányítja a figyelmet. Annak megítéléséhez, hogy a mostani eljárás összefügg-e a politikai konfliktussal, ismerni kellene a nyomozás megindításának időpontját, tárgyát és a házkutatás indokait. Ezek hiányában a politikai motiváció nem tekinthető bizonyítottnak. A hatósági akcióról a Telex számolt be.