Lezsák Sándor alapítványa: házkutatás az ügynökbotrány után

Lezsák Sándor alapítványa területén csütörtökön házkutatás zajlott: Lezsák Anna beszámolója szerint a NAV és az ügyészség tizenöt nyomozója beruházási dokumentumokat, szerződéseket és számlákat vizsgált. A képviselő politikai bosszú lehetőségét vetette fel. A történet előzménye az ügynökakták hibás nyilvánosságra hozatala: Lezsák Sándort, a kommunista állambiztonság egykori megfigyeltjét tévesen hálózati személyként tüntették fel. A levéltár elismerte a hibát, Magyar Péter pedig elnézést kért. A család szerint azonban a politikai felelősség kérdése ezzel nem zárult le. A HírTV korábbi tudósítása.

Lezsák Sándor alapítványa: mit kell tisztázni a hatósági eljárásban?

A lakiteleki szervezet jelentős állami támogatásokban részesült, a hozzá kapcsolódó közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát pedig már októberben bejelentették. A közpénzek ellenőrzése önmagában indokolt közérdek. A család felvetése ugyanakkor a hatósági intézkedés időzítésére irányítja a figyelmet. Annak megítéléséhez, hogy a mostani eljárás összefügg-e a politikai konfliktussal, ismerni kellene a nyomozás megindításának időpontját, tárgyát és a házkutatás indokait. Ezek hiányában a politikai motiváció nem tekinthető bizonyítottnak. A hatósági akcióról a Telex számolt be.