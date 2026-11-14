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Orbán Viktor szerint tragikus következményekkel járna a sporttámogatások csökkentése

Az élsportolók példaképként szolgálnak a fiatalabb generációk számára.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Orbán Viktor szerint tragikus következményekkel járna, ha csökkennének a magyar sport támogatására fordított források. 

A volt miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a látványsportok finanszírozását nem visszafogni, hanem tovább növelni kell, hiszen az élsportolók példaképként szolgálnak a fiatalabb generációk számára.

 

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