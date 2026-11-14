Orbán Viktor szerint tragikus következményekkel járna a sporttámogatások csökkentése

Orbán Viktor szerint tragikus következményekkel járna, ha csökkennének a magyar sport támogatására fordított források.

A volt miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a látványsportok finanszírozását nem visszafogni, hanem tovább növelni kell, hiszen az élsportolók példaképként szolgálnak a fiatalabb generációk számára.