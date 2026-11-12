Panyi Miklós: Ez a költségvetés az átverés költségvetése

Három órán keresztül próbálták bizottsági ülésen meggyőzni a Tisza képviselőit, hogy az adóemelés rossz dolog, rossz a gazdaságnak és rossz a családoknak, de nem sikerült – mondta a Hír TV-nek a Fidesz országgyűlési képviselője.

Panyi Miklós emlékeztetett: a kormány a költségvetésben 26 adóemelést tervez. Ilyen többek között a kisadózók és a vállalatokat sújtó adók emelése, vagy éppen a negyven év feletti kétgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége, amit nem vezet be a kormány.

– Annak ellenére, hogy mi lehetőséget akartunk biztosítani a tiszás kormányzat számára, hogy újragondolhassa ezeket az adóemeléseket, minden módosító indítványunkat leszavazta a tiszás többség. Úgyhogy arra kell készülni, hogy jövő évben érkeznek az adóemelések, és különös tekintettel arra, hogy a Tisza és személyesen Magyar Péter egyáltalán nem ezt ígérte a választási kampányban, amellett, hogy ez egy családellenes, vállalkozásellenes költségvetés, ez az átverés költségvetése is – fogalmazott Panyi Miklós.