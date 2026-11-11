Varga Judit meghallgatása: „Ki fog ezért tőlem bocsánatot kérni?”

Varga Judit meghallgatása során a volt miniszter a végrehajtási vizsgálóbizottság előtt arról beszélt, hogy szerinte több száz cikk kapcsolta össze a nevét a Schadl–Völner-ügy visszaéléseivel. Felidézte Fürcht Pál korábbi ügyészségi vezető megállapítását, amely szerint nem volt köze a korrupciós ügyhöz.

„Soha, egyetlen lépésemet sem vezérelte magánérdek” – jelentette ki.

Varga nemcsak politikusként, hanem emberként is számon kérte a nyilvánosság ítéleteit: ki teszi jóvá a hírnevén okozott kárt, ha a súlyos sejtetésekből nem lett ellene bizonyított vád? A volt miniszter a manipulált hangfelvétel ügyében is felszólalt: azt állította, hogy Magyar Péter a válási szándéka miatt hosszú hónapokon át fenyegette a titokban rögzített beszélgetés nyilvánosságra hozatalával. A HírTV tudósítása.

Varga Judit meghallgatása: mi maradt meg a hangfelvétel vádjaiból?

A felvétel 2023-ban készült, Magyar Péter viszont 2024 márciusában hozta nyilvánosságra. Varga ezt az időközt is megkérdőjelezte: ha valaki perdöntő bizonyítéknak tart egy hanganyagot, miért vár a közzétételével? Az ügyészség nem talált bizonyítékot a Schadl–Völner-ügy nyomozati iratainak manipulálására, Magyar Péter felülbírálati indítványát pedig 2024 novemberében a bíróság elutasította. Ez fontos megállapítás, de nem bizonyítja önmagában sem a hangfelvétel technikai meghamisítását, sem a Varga által állított fenyegetéseket. Magyar a meghallgatás után „személyes és méltatlan állításokról” írt. Varga ugyanakkor a parlamentben világossá tette, miért nem akar tovább hallgatni:

„Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot!”

Az ügyben ezért a szereplők állításain túl a teljes felvétel és az ellenőrizhető dokumentumok számítanak. Az ügyészség közleménye.