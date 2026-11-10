Infláció Magyarországon: ismét gyorsul a drágulás, az üzemanyagárak húzzák felfelé

Az infláció Magyarországon októberben éves alapon 2 százalékra emelkedett, a szeptemberi 1,6 százalékról. A KSH adatai szerint a 2 százalékos infláció egyik fő mozgatórugóját az üzemanyagárak jelentették. A 11,3 százalékos üzemanyag-drágulás éves összevetésben különösen jelentős, de szeptemberhez képest is 3 százalékkal nőttek az árak. A magasabb tankolási kiadások a szállítási költségek emelkedésén keresztül más ágazatokra is hatással lehetnek. A HírTV beszámolója.

Kormányzati beavatkozás vagy piaci alkalmazkodás?

A kormányzati beavatkozás egyik lehetséges eszköze az üzemanyagadók mérséklése, de felmerülhet a célzott támogatás vagy az árkorlátozás is. Mindegyik megoldásnak vannak gazdasági és költségvetési következményei. A friss adatok ugyanakkor nem jeleznek minden termékcsoportban gyorsuló drágulást: az élelmiszerek éves szinten olcsóbbak lettek, november elején pedig a kutakon is árcsökkenés kezdődött. Hová vezethet az inflációs tendencia, és milyen lépések enyhíthetik a terheket? Erről kérdezzük élőben szakértőnket. A KSH októberi inflációs jelentése.