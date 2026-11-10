Ügynökbotrány, politikai leszámolás és krakkói vérengzés: három súlyos ügy a Vezércikkben

Az ügynökbotrány után Magyar Péter a közvetlen hibázó felelősségét hangsúlyozza, míg a Fidesz a közzététel politikai körülményeit vizsgálná. A nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülése a Tisza képviselőinek távolmaradása miatt határozatképtelen lett. Ugyanezen a napon hatósági akció zajlott az Orbán Áronhoz köthető ügyben. Orbán Viktor szerint a kormány figyelemelterelésre használja az eljárást. A politikai indítékra egyelőre nincs nyilvános bizonyíték. A HírTV tudósítása.

Vérengzés Krakkóban: a támadó halála után is folytatódik a nyomozás

A szombati krakkói terrortámadás hat ember halálát okozta, 15 sérültet továbbra is kórházban ápolnak. A 24 éves elkövető hétfő hajnalban meghalt. A rendőrség további három holttestet talált a támadó családjának otthonában. A lengyel hatóságok az indítékot és az esetleges társakat is keresik. A tragédia súlyos kérdéseket vet fel a közbiztonságról és a szélsőséges erőszak megelőzéséről. A lengyel közszolgálati rádió beszámolója.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Vendégek: Zila János, Halász Gábor, Király Tamás