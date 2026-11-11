26 új adó bevezetését tervezi a Tisza Párt – figyelmeztet a Fidesz képviselője

A Tisza Párt tervei szerint összesen 26 adóemelésre, illetve új adó bevezetésére kerülhet sor – erről beszélt a Fidesz országgyűlési képviselője a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülését követően. Palóc André szerint a tervezett intézkedések komoly következményekkel járhatnak a magyar családok, a munkavállalók és a vállalkozások számára.

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az újabb adóterhek miatt csökkenhetnek a fizetések, munkahelyek kerülhetnek veszélybe, és akár további gyárbezárásokra is sor kerülhet. Véleménye szerint a vállalkozások a növekvő terhek miatt visszafoghatják beruházásaikat, így új munkahelyek létrehozására is kevesebb lehetőségük maradhat.

A képviselő úgy látja, hogy a tervezett adóváltozások nem erősítenék a magyar gazdaságot, hanem éppen ellenkezőleg: lassíthatnák a gazdasági növekedést, és veszélyeztethetnék a következő évre tervezett fejlesztéseket is.

Palóc André szerint mindez végső soron az emberek mindennapi életében és életszínvonalában is érezhető lenne. Úgy fogalmazott, hogy a tervezett intézkedések visszafoghatják a gazdaság teljesítményét, miközben a családok és a munkahelyek biztonsága is veszélybe kerülhet.